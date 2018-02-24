Польские радикалы проводят марш в память так называемых "проклятых солдат"

ГАЙНОВКА (Польша), 24 фев — РИА Новости. Польские национал-радикалы проводят с субботу марш в память так называемых "проклятых солдат" — участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу по улицам города Гайновка недалеко от границы с Белоруссией проходит ставший уже ежегодным марш националистов. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" — военный преступник, виновный, в частности в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания. Участники марша в количестве нескольких сотен человек несут не только польскую национальную символику, но и различные плакаты, в том числе с портретами "Бурого". Они также выкрикивают лозунги во славу "Бурого" и его сообщников.

Ранее городские власти пытались препятствовать шествию. В прошлом году бурмистр Гайновки Ежи Сирак пытался не допустить проведение манифестации, но проиграл в суде — тот встал на сторону организаторов мероприятия.

В этом году бурмистр с группой жителей города намерен во время марша посетить деревню Залешаны и почтить память жертв "Бурого" возле памятника, воздвигнутого в их память.

Центральные власти Польши не препятствуют проведению подобных мероприятий. Наоборот первого марта в Польше на официальном уровне отмечается День памяти "проклятых солдат". Уже анонсировано участие президента Анджея Дуды в ряде торжественных мероприятий, посвященных этой дате.

В этом году в Гайновку прибыла группа активистов движения "граждане Польши" с целью выразить свое негативное отношение к проводимому маршу.

"Марш фашистов в Гайновке – это не проблема местного масштаба. Мы считаем, что это проблема общенациональная, проявляющаяся в возрастании национальной и религиозной нетерпимости в Польше", — говорится в заявлении этой организации.

Касаясь героизации "Бурого", "Граждане Польши" заявили, что "прославление преступника в регионе, где он совершил свои преступления, – это наихудший из возможных жестов в сторону местного сообщества".

Проведение данного марша осудит также официальный Минск. Официальный представитель белорусского МИД Дмитрий Мирончик напомнил журналистам, что "один из деятелей, которому они хотят воздать почести, — это главарь бандформирования Ромуальд Райс по кличке Бурый, он военный преступник".

Он подчеркнул, что Институт национальной памяти Польши "констатировал, что действия Бурого — преступления с признаками геноцида". "На совести Райса десятки сожженных вместе с их жителями белорусских деревень, сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых — дети, женщины и старики. Они были уничтожены или изувечены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу и имели православное вероисповедание", — подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что в польском Гайновке, где большинство населения имеет белорусские корни, "еще живы потомки жертв преступлений Бурого".

Мирончик подчеркнул, что в польском национальном пантеоне достаточно героев, в том числе общих для двух народов, и в нем "не должно быть места военным преступникам".