Силовики пять раз за месяц пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские силовики предприняли в феврале пять попыток сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Он отметил, что "на фоне стягивания тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения очевидно, что "ослепление" СММ ОБСЕ является продуманной тактикой украинской стороны".
"Призываем СММ ОБСЕ, страны-гаранты минских соглашений, а также западных кураторов киевского правительства, пришедшего (к власти) в результате вооруженного государственного переворота, остановить милитаристские действия украинской стороны", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.