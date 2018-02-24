В Совфеде рассказали, к чему может привести удар США по КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР. Архивное фото

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР. Архивное фото

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Любой удар США по КНДР может привести к конфликту с участием приграничных ядерных держав, сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".

"Я не знаю, чего добивается такими заявлениями и действиями Трамп. Нужно помнить, что КНДР граничит с Россией и Китаем, ядерными державами. И любой удар по Пхеньяну чреват уже большим конфликтом", — заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что удар США по КНДР, который мог подразумевать Трамп в своем заявлении, приведет неминуемо к ответному удару со стороны Пхеньяна, каким бы разрушениям он ни подвергся.

"И стоит отметить, что эти заявления звучат, когда появилась перспектива контакта, диалога с Пхеньяном. Такое ощущение, что Вашингтону это невыгодно, что им нужен конфликт", — констатировал сенатор.

Джабаров выразил надежду на то, что в США найдутся "холодные головы", которые предостерегут Трампа от начала военного конфликта.

Американский лидер неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР, которая несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программу. Так, во время выступления в ООН Трамп пригрозил полностью уничтожить Северную Корею, если та будет угрожать Соединенным Штатам.

Северная Корея выступает с ответными угрозами.