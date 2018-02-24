В Совфеде рассказали, к чему может привести удар США по КНДР

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Любой удар США по КНДР может привести к конфликту с участием приграничных ядерных держав, сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Я не знаю, чего добивается такими заявлениями и действиями Трамп. Нужно помнить, что КНДР граничит с Россией и Китаем, ядерными державами. И любой удар по Пхеньяну чреват уже большим конфликтом", — заявил Джабаров.
Он также подчеркнул, что удар США по КНДР, который мог подразумевать Трамп в своем заявлении, приведет неминуемо к ответному удару со стороны Пхеньяна, каким бы разрушениям он ни подвергся.
"И стоит отметить, что эти заявления звучат, когда появилась перспектива контакта, диалога с Пхеньяном. Такое ощущение, что Вашингтону это невыгодно, что им нужен конфликт", — констатировал сенатор.
Джабаров выразил надежду на то, что в США найдутся "холодные головы", которые предостерегут Трампа от начала военного конфликта.
Американский лидер неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР, которая несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программу. Так, во время выступления в ООН Трамп пригрозил полностью уничтожить Северную Корею, если та будет угрожать Соединенным Штатам.
Северная Корея выступает с ответными угрозами.