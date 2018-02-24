В ГД рассказали, как КНДР может воспринять слова Трампа о мировой угрозе

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о переходе ко "второй фазе" опасно и провокационно, КНДР может воспринять это как декларацию о намерении развязать войну с ядерным оружием, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Трамп заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".

"Опасное и провокационное заявление. Это может быть воспринято, в том числе и в Пхеньяне, как декларация о намерении развязывания военных действий с использованием ядерных арсеналов. Трамп и Ким Чен Ын в своей риторике не уступают друг другу, и это не может не тревожить", — отметил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что нельзя ставить под угрозу существование всего живого на планете "в погоне за достижением собственного превосходства".

"Россия никогда не поддерживала самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи, но мы выступаем только за политико-дипломатический путь урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Военного решения здесь быть не может", — заключил политик.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Ранее в рамках регулярного брифинга представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи".