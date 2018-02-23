Трамп: США перейдут ко "второй фазе", если санкции против КНДР не сработают

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Если санкции против КНДР не дадут результата, США перейдут ко "второй фазе", которая будет печальна для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.

"Посмотрим. Не думаю, что разыгрывал бы именно эту карту, но если санкции не сработают, то нам придется переходить ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жесткой и очень печальной для мира. Но, надеюсь, санкции сработают", — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Ранее в рамках регулярного брифинга представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи".