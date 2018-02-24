На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.

Суть закона

Накануне документ опубликовали в официальном издании Верховной рады — газете "Голос Украины". На следующий день после этого он вступает в силу.

Во вторник документ подписал Петр Порошенко. В тексте Россию называют "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит применять армию на востоке без объявления войны. Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Критика документа

"Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но его предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках документ резко раскритиковали, заявив, что он развязывает руки военным и легализует применение насилия против мирных жителей.

В российском МИД заявили, что принятие закона окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе и перечеркивает Минские соглашения.

Ведомство неоднократно называло утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".