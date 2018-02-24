Трех граждан Греции наградили медалями Минобороны России

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

АФИНЫ, 24 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил троих граждан Греции ведомственными медалями "За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества".

Награды были вручены на торжественном приеме в честь Дня защитников Отечества, прошедшем в посольстве России в Афинах.

"За большой личный вклад" в увековечение памяти погибших награждены президент общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрис Зафиратос, почетный консул России на Керкире и Ионических островах Никос Канулас, историк и писатель Костас Падувас.

Зафиратос выступил с инициативой и профинансировал сооружение в 2011 году в городе Аргостоли памятника русским морякам, которые вместе с местными жителями сражались за свободу острова. Он был также инициатором установки памятной таблички в честь адмирала Федора Ушакова.

Никос Канулас принял деятельное участие в сооружении памятников адмиралу Федору Ушакову на островах Керкира, Закинтос и Левкада, а также памятника русским и грекам, павшим за свободу и православную веру своих отцов, на острове Видос. Каждый год почетный консул помогает проводить общественный форум "Русская неделя на Ионических островах".

Костас Падувас является автором книги "По следам русского присутствия в Греции на Крите. 1897-1909 годы", посвященной русским солдатам и матросам, которые способствовали воссоединению Греции и Крита.

Посол России в Греции Андрей Маслов в своем выступлении, в частности, поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории.

На приеме присутствовали многочисленные представители военных атташатов, министерства национальной обороны Греции и вооруженных сил, дипломатического корпуса, политики.