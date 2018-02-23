В столице Сомали прогремел взрыв, не менее 18 человек погибли

На месте врзыва в Могадишо в Сомали. Архивное фото

На месте врзыва в Могадишо в Сомали. Архивное фото

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Могадишо в пятницу, не менее 18 человек погибли, передает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на медиков.

Сообщается, что взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. Одна машина взорвалась неподалеку от президентского дворца, другая – рядом с отелем. За взрывами последовали выстрелы.

Ранения получили 20 человек, их доставили в больницу.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.