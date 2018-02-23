Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Заявление американского предпринимателя Стива Джобса о приеме на работу, написанное в 1973 году, выставят на торгах в Бостоне более чем за 50 тысяч долларов, сообщает аукционный дом RR Auction.
Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
В графе "особые способности" Джобс написал "инженер электронных технологий и инженер-проектировщик". Он также уведомил работодателя, что у него есть водительские права и нет домашнего телефона. В заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.
По данным аукционного дома, "документ находится в очень хорошем состоянии", к нему прилагаются удостоверения подлинности. Заявление будет выставлено на торгах в следующем месяце. Торги пройдут с 8 по 15 марта.
В 1972 году Джобс окончил школу в городе Купертино (штат Калифорния) и поступил в колледж Рид в Портленде (штат Орегон). После первого же семестра он ушел из колледжа, но оставался жить в комнатах друзей в общежитии еще около полутора лет. Занимался на курсах каллиграфии. Осенью 1974 года Джобс вернулся в Калифорнию и устроился работать техником в фирму Atari, производившую компьютерные игры.
Стив Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.
Стив Джобс был не просто "отцом цифровой революции". Он был блестящим оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Черная водолазка, потертые джинсы и кроссовки стали его фирменным стилем.
В 2003 году стало известно о серьезной болезни Джобса ‑ ему был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы". В 2004 году он перенес операцию. Стивен Джобс скончался 5 октября 2011 года. У него остались жена Лорен Пауэлл, сын Рид и две дочери — Эрин и Ив, а также дочь ‑ Лиза Бреннан-Джобс от художницы Крис Энн Бреннан.
Презентация Macintosh, которую Джобс провел 24 января 1984 года в университете Де Анза на ежегодном собрании акционеров, также вошла в историю маркетинга. Джобс превратил простую презентацию в незабываемое шоу. Свое выступление он начал стихами Боба Дилана о том, что "времена меняются". Затем слово взял Джон Скалли, признавшийся, что дружба со Стивом Джобсом стала для него главным событием, с тех пор как он присоединился к команде Apple.
23 июня 2010 года Стив Джобс встретился с Дмитрием Медведевым в Кремниевой долине и подарил ему новейшую модель смартфона iPhone 4. Таким образом российский лидер стал первым обладателем iPhone нового поколения за сутки до старта продаж.
СМИ неоднократно присуждали Стиву Джобсу громкие звания. Журнал Fortune назвал его самым влиятельным предпринимателем 2007 года. В 2009 году журнал Forbes включил его в список лучших менеджеров года "великой рецессии", которые в условиях глобального кризиса сумели удержать компанию на плаву. Газетой Financial Times Джобс был назван человеком 2010 года.
В конце декабря 2011 года попечительский совет премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" (Trustees Award) посмертно удостоил Джобса специальной почетной награды за изобретение продуктов и технологий, которые изменили путь потребления музыки, телепередач, фильмов и книг.
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