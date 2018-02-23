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Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США

19:5623.02.2018
(обновлено: 20:32 23.02.2018)
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© AP Photo / Sal VederСтив Джобс, Джон Скалли и Стив Возняк во время презентации нового компьютера компании Apple в Сан-Франциско, США. 24 апреля 1984Стив Джобс, Джон Скалли и Стив Возняк во время презентации нового компьютера компании Apple в Сан-Франциско, США. 24 апреля 1984
© AP Photo / Sal Veder

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Заявление американского предпринимателя Стива Джобса о приеме на работу, написанное в 1973 году, выставят на торгах в Бостоне более чем за 50 тысяч долларов, сообщает аукционный дом RR Auction.

Комикс Terms and Conditions художника Роберта Сикорьяка
© Twitter/R. Sikoryak
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Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.

В графе "особые способности" Джобс написал "инженер электронных технологий и инженер-проектировщик". Он также уведомил работодателя, что у него есть водительские права и нет домашнего телефона. В заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.

По данным аукционного дома, "документ находится в очень хорошем состоянии", к нему прилагаются удостоверения подлинности. Заявление будет выставлено на торгах в следующем месяце. Торги пройдут с 8 по 15 марта.

В 1972 году Джобс окончил школу в городе Купертино (штат Калифорния) и поступил в колледж Рид в Портленде (штат Орегон). После первого же семестра он ушел из колледжа, но оставался жить в комнатах друзей в общежитии еще около полутора лет. Занимался на курсах каллиграфии. Осенью 1974 года Джобс вернулся в Калифорнию и устроился работать техником в фирму Atari, производившую компьютерные игры.

Стив Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.

Стив Джобс, давший миру Яблоко
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСтив Джобс был не просто "отцом цифровой революции". Он был блестящим оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Черная водолазка, потертые джинсы и кроссовки стали его фирменным стилем.Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple Стив Джобс. 2010 год
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Стив Джобс был не просто "отцом цифровой революции". Он был блестящим оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Черная водолазка, потертые джинсы и кроссовки стали его фирменным стилем.
© AP Photo / Jeff ChiuВ 2003 году стало известно о серьезной болезни Джобса ‑ ему был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы". В 2004 году он перенес операцию. Стивен Джобс скончался 5 октября 2011 года. У него остались жена Лорен Пауэлл, сын Рид и две дочери — Эрин и Ив, а также дочь ‑ Лиза Бреннан-Джобс от художницы Крис Энн Бреннан.Фото Стива Джобса с записками от поклонников на стенах магазина Apple в Калифорнии. 2011 год
© AP Photo / Jeff Chiu
В 2003 году стало известно о серьезной болезни Джобса ‑ ему был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы". В 2004 году он перенес операцию. Стивен Джобс скончался 5 октября 2011 года. У него остались жена Лорен Пауэлл, сын Рид и две дочери — Эрин и Ив, а также дочь ‑ Лиза Бреннан-Джобс от художницы Крис Энн Бреннан.
© AP PhotoПрезентация Macintosh, которую Джобс провел 24 января 1984 года в университете Де Анза на ежегодном собрании акционеров, также вошла в историю маркетинга. Джобс превратил простую презентацию в незабываемое шоу. Свое выступление он начал стихами Боба Дилана о том, что "времена меняются". Затем слово взял Джон Скалли, признавшийся, что дружба со Стивом Джобсом стала для него главным событием, с тех пор как он присоединился к команде Apple.Стив Джобс и Джон Скалли. 1984 год
© AP Photo
Презентация Macintosh, которую Джобс провел 24 января 1984 года в университете Де Анза на ежегодном собрании акционеров, также вошла в историю маркетинга. Джобс превратил простую презентацию в незабываемое шоу. Свое выступление он начал стихами Боба Дилана о том, что "времена меняются". Затем слово взял Джон Скалли, признавшийся, что дружба со Стивом Джобсом стала для него главным событием, с тех пор как он присоединился к команде Apple.
© AP Photo / Paul SakumaВозможности новых гаджетов Apple Стив Джобс часто демонстрировал с помощью своих фотографий, не боясь вызвать смех зрителей.Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple Стив Джобс. 2005 год
© AP Photo / Paul Sakuma
Возможности новых гаджетов Apple Стив Джобс часто демонстрировал с помощью своих фотографий, не боясь вызвать смех зрителей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанк23 июня 2010 года Стив Джобс встретился с Дмитрием Медведевым в Кремниевой долине и подарил ему новейшую модель смартфона iPhone 4. Таким образом российский лидер стал первым обладателем iPhone нового поколения за сутки до старта продаж.Встреча Дмитрия Медведева со Стивом Джобсом. 2010 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
23 июня 2010 года Стив Джобс встретился с Дмитрием Медведевым в Кремниевой долине и подарил ему новейшую модель смартфона iPhone 4. Таким образом российский лидер стал первым обладателем iPhone нового поколения за сутки до старта продаж.
© AFP 2018 / Christof StacheВ день смерти Стива Джобса его поклонники выложили с помощью стикеров на витрине Apple Store в Мюнхене изображение своего кумира.Лицо основателя корпорации Apple Стива Джобса, выложенное из записок поклонников на стене магазина Apple в Мюнхене. 2011 год
© AFP 2018 / Christof Stache
В день смерти Стива Джобса его поклонники выложили с помощью стикеров на витрине Apple Store в Мюнхене изображение своего кумира.
© AP Photo / Kristy MacdonaldСтив Джобс стал миллионером к 25 годам, когда оказался обладателем состояния в 256 миллионов долларов.Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple Стив Джобс. 1993 год
© AP Photo / Kristy Macdonald
Стив Джобс стал миллионером к 25 годам, когда оказался обладателем состояния в 256 миллионов долларов.
© Фото : Magnus ManskeИсполнительный директор Apple Стив Джобс и американский предприниматель Билл Гейтс. 2007 годИсполнительный директор Apple Стив Джобс и американский предприниматель Билл Гейтс. 2007 год
© Фото : Magnus Manske
Исполнительный директор Apple Стив Джобс и американский предприниматель Билл Гейтс. 2007 год
© AP Photo / Bebeto MatthewsДжобс уделял особое внимание внешнему виду продукции Apple.Стив Джобс и ноутбук iBook. 1999 год
© AP Photo / Bebeto Matthews
Джобс уделял особое внимание внешнему виду продукции Apple.
© AFP 2018 / Ryan AnsonСМИ неоднократно присуждали Стиву Джобсу громкие звания. Журнал Fortune назвал его самым влиятельным предпринимателем 2007 года. В 2009 году журнал Forbes включил его в список лучших менеджеров года "великой рецессии", которые в условиях глобального кризиса сумели удержать компанию на плаву. Газетой Financial Times Джобс был назван человеком 2010 года.Исполнительный директор Apple Стив Джобс общается с журналистами. Сан-Франциско, 2010 год
© AFP 2018 / Ryan Anson
СМИ неоднократно присуждали Стиву Джобсу громкие звания. Журнал Fortune назвал его самым влиятельным предпринимателем 2007 года. В 2009 году журнал Forbes включил его в список лучших менеджеров года "великой рецессии", которые в условиях глобального кризиса сумели удержать компанию на плаву. Газетой Financial Times Джобс был назван человеком 2010 года.
© AP Photo / Sakchai LalitВ музее восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке, Таиланд.Восковая фигура Стива Джобса в музее восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке, Таиланд. 2013 год
© AP Photo / Sakchai Lalit
В музее восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке, Таиланд.
© AP Photo / Paul SakumaВ конце декабря 2011 года попечительский совет премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" (Trustees Award) посмертно удостоил Джобса специальной почетной награды за изобретение продуктов и технологий, которые изменили путь потребления музыки, телепередач, фильмов и книг.Исполнительный директор Apple Стив Джобс. 2008 год
© AP Photo / Paul Sakuma
В конце декабря 2011 года попечительский совет премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" (Trustees Award) посмертно удостоил Джобса специальной почетной награды за изобретение продуктов и технологий, которые изменили путь потребления музыки, телепередач, фильмов и книг.
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