Задержанный в Алма-Ате киргизский депутат является гражданином Казахстана

АЛМА-АТА, 23 фев — РИА Новости. Задержанный в Алма-Ате депутат парламента Киргизии Дамирбек Асылбек уулу является гражданином Казахстана, сообщил РИА Новости директор департамента государственного языка и информации казахского МВД Алмас Садубаев.

Ранее комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции для борьбы с противоправной деятельностью в околотаможенной сфере и организованными преступными группами провели крупномасштабную спецоперацию в Алма-Атинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алма-Ате. Генеральная прокуратура Казахстана на минувшей неделе сообщала о задержании 35 человек, в том числе трех граждан Киргизии, называя одним из них Дамирбек Асылбека уулу.

По информации Садубаева, парламентарий является уроженцем Кордайского района Жамбылской области Казахстана, по национальности казах.

"По достижению совершеннолетия он был документирован удостоверением личности и паспортом гражданина Республики Казахстан на основании свидетельства о рождении. В 2010 году был повторно документирован документами гражданина Республики Казахстан в связи с истечением срока действия предыдущих. С ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан в уполномоченные органы не обращался", — отметил Садубаев, добавив, что по данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщалось ранее, задержанные в ходе спецоперации подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "экономическая контрабанда" и "создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них".

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