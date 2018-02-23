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Джонсон поделился знаниями о воссоединении Крыма и РФ‍

02:1623.02.2018
(обновлено: 04:50 23.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фотоМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон поделился своими познаниями в истории присоединения Крыма к России, признавшись, что почерпнул их из российского фильма "Крым. Путь на Родину".

Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в день голосования на референдуме о статусе Крыма. 2014 год
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Полнометражный документальный фильм журналиста Андрея Кондрашова, повествующий о событиях 2014 года в Крыму, вышел на экраны российских каналов в 2015-м. Переведенную на английский язык картину показали журналистам британских СМИ в представительстве РИА Новости в Лондоне.

В опубликованной на правительственном портале gov.uk статье Джонсон рассуждает о том, что полуостров вернулся в состав России по решению "собравшегося в Кремле конклава самых могущественных людей России", а проведенный в регионе референдум министр называет "притворным". При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства спорит с идеей о том, что присоединение Крыма произошло из-за необходимости обеспечить безопасность местных жителей.

"В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили отнять Крым у Украины. В дальнейшем они приложили бы тщательные усилия для того, чтобы придать их решению легитимность – включая проведение фиктивного референдума, — но именно эта встреча (президента России) Владимира Путина с руководителями силовых служб была предназначена для того, чтобы окончательно решить судьбу народа Крыма. Мы это знаем, так как сам Путин об этом рассказал. В документальном фильме, показанном по российскому телевидению в 2015 году, президент описал последовательность событий", — пишет известный своей эксцентричностью Джонсон.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
В Крыму назвали фарсом попытки Киева помешать выборам президента России
Власти России неоднократно заявляли об угрозе безопасности русского населения Крыма после смены власти на Украине в феврале 2014 года. Представители украинских националистических и других экстремистских организаций публично угрожали насильственным путем "навести порядок" в Крыму и на юго-востоке Украины, не признавших новую власть в Киеве.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

Вид на город Севастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Крыму рассказали о возрождении региона после присоединения к России
Борис Джонсон вновь обвинил Россию в нарушении принципа территориальной целостности. "Российский захват земли Крыма стал первой насильственной аннексией территории европейской страны и первым насильственным изменением границ в Европе после 1945 года", — отмечает министр, игнорируя факты вмешательства Запада в ситуацию на Балканах в 1990-е годы, которое привело к распаду Югославии и далее — к насильственному отторжению Косово от Сербии после бомбардировок НАТО, жертвами которых стали, по данным Белграда, свыше 1,7 тысячи мирных граждан, в том числе около 400 детей. При этом авиация НАТО применяла кассетные бомбы и боеприпасы с урановой начинкой.

Джонсон продолжает статью, заявляя, что Россия "нарушила так много международных соглашений, что одно перечисление их будет непростой задачей".

Глава британского МИД также выражает обеспокоенность за права крымских татар, говоря о том, что что на татарскую общину после воссоединения Крыма с Россией оказывается давление. Министр также заявляет о необходимости сохранения санкций против Москвы, связанных с Крымом, до тех пор, пока регион будет в составе России.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тем не менее, глава Форин-офиса не призывает отказываться от диалога с Россией. "Придерживаясь наших принципов, мы должны твердо и целенаправленно сотрудничать с Россией. Нам необходимо общаться и доводить нашу обеспокоенность действиями Кремля. Нет противоречий между диалогом и сдерживанием, напротив, одно может усиливать второе, как я заявлял во время визита в Москву в декабре. Как постоянные члены СБ ООН, Британия и Россия несут общую ответственность за международную безопасность и мир. Наш девиз в отношениях с Россией должен быть: "сотрудничай, но сохраняй бдительность". Но мы никогда не должны забывать ужасные последствия того собрания, произошедшего ночью в Кремле", — пишет министр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

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