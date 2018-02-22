США уничтожили четырех боевиков группировки "Аш-Шабаб"* в Сомали

Член группировки Аш-Шабаб во время тренировки на севере Могадишо, Сомали

Член группировки Аш-Шабаб во время тренировки на севере Могадишо, Сомали

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США уничтожили четырех боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" в результате авиаудара в Сомали, сообщает африканское командование США.

По данным командования, удар был нанесен в среду в окрестностях населенного пункта Джамааме. Мирные жители в результате операции не пострадали, отмечается в сообщении.

США регулярно наносят удары по "Аш-Шабаб"*, которая связана с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.