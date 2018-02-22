Казахстанская модель рассказала подробности дела против жены Аршавина

АСТАНА, 22 фев — РИА Новости. Департамент внутренних дел Алма-Аты начал расследование в отношении жены российского футболиста Андрея Аршавина по статье "Угроза" на основании заявления казахстанской модели Ольги Семеновой.

Sputnik Казахстан поговорил с Семеновой, которая накануне писала в соцсетях, что к ней поступила просьба забрать заявление из органов.

По словам девушки, об этом ее просила жена их общего с Андреем Аршавиным знакомого, который их и познакомил. Семенова отказалась забрать заявление.

Она также рассказала, что обещание Аршавина уйти из футбольного клуба "Кайрат", если его жену осудят, она воспринимает как ультиматум в свой адрес.

"Получается, по логике вещей, что если уйдет Аршавин из "Кайрата", виновата буду я, потому что я хочу наказать Алису Аршавину. И я это воспринимаю как настраивание фанатов (клуба. — Прим. ред.) против меня. Я не понимаю, как вообще связана игра Андрея Аршавина и мое заявление на Алису Аршавину", — сказала Семенова.

Модель сообщила, что как только начала получать угрозы от Алисы Аршавиной, она связалась с Андреем.

"Я написала Андрею: "Пожалуйста, успокой свою жену, иначе я вынуждена буду обратиться в Генпрокуратуру". Я несколько раз просила успокоиться, но люди не делали шаги навстречу", — рассказала она.

В Казахстане возбудили уголовное дело по статье "Угроза" против Алисы Аршавиной. Основанием для этого стало заявление Ольги Семеновой.

Как сообщали СМИ, в начале года жена футболиста бурно отреагировала на видео в интернете, на котором ее муж в клубе обнимает Семенову. В переписке с девушкой Аршавина представилась сотрудницей ФСБ, угрожала "отрезать ей пальцы" и подбросить наркотики. Модель подала заявление в Генпрокуратуру с просьбой защитить ее от нападок жены футболиста.

Аршавиной грозит штраф до полутора тысяч долларов, арест на срок до 60 суток или наказание в виде общественных работ.

Андрей Аршавин, комментируя информацию об уголовном деле против его супруги, заявил, что оно притянуто за уши. Он также извинился за свое поведение, из-за которого произошел конфликт.

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