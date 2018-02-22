США планируют нанесение удара из космоса "Жезлом Бога", считает эксперт

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США, в отличие от России, имеют проекты использования космического пространства в военных целях в рамках концепции мгновенного глобального удара, в частности, планируют сбрасывать с орбиты на Землю стержни из твердотельных сплавов под названием "Жезл Бога", считает военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Макмастер отметил, что предложенный президентом США бюджет на 2019 финансовый год предполагает увеличение финансирования космических оборонных возможностей более чем на 1 миллиард долларов и более чем на 8 миллиардов в последующие пять лет.
Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).
"Россия против милитаризации космоса и предлагала американцам договор, который бы закрепил за космосом статус, как и Антарктиды, пространства без оружия. Но американцы с положениями этого договора, со многими пунктами, были не согласны. Россия пока ничего военного в космос выводить не собирается, и таких программ не ведется. Таких разработок, как делают сейчас американцы, нет. У США есть несколько проектов милитаризации космоса в рамках концепции мгновенного глобального удара", — сказал Леонков.
"Они рассчитывают, что если сбросить эти стержни россыпью на такой населенный пункт, к примеру, как Москва, то, когда они полетят со скоростью до семи километров в секунду, получится кинетический удар. При этом, в отличие от ядерного взрыва, не будет никаких ионизирующих заражений, а будут масштабные разрушения. Понятно, что такую штуку сбить практически невозможно, потому что ни одна система ПВО в мире еще ни разу не сбила метеорит", — отметил эксперт.
Он добавил, что американцы работают над авиационно-космическими системами, которые будут стартовать с самолетов и выходить на орбиту. "Засечь такую систему с помощью системы предупреждения о ракетном нападении достаточно сложно. Летает огромное количество самолетов, и засечь, с какого именно система вышла в космос, мы пока еще не умеем. Может быть, научимся", — заключил Леонков.