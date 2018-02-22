США планируют нанесение удара из космоса "Жезлом Бога", считает эксперт

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США, в отличие от России, имеют проекты использования космического пространства в военных целях в рамках концепции мгновенного глобального удара, в частности, планируют сбрасывать с орбиты на Землю стержни из твердотельных сплавов под названием "Жезл Бога", считает военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в среду, что США наращивают финансирование оборонных возможностей в космическом пространстве и должны быть готовы к войне в космосе, хотя и не хотят ее. По его словам, напряжение в космическом пространстве растет по вине "противников" Соединенных Штатов, хотя он не назвал конкретные страны. Ранее США заявляли, что Китай и Россия наращивают усилия по военному использованию космоса.

Макмастер отметил, что предложенный президентом США бюджет на 2019 финансовый год предполагает увеличение финансирования космических оборонных возможностей более чем на 1 миллиард долларов и более чем на 8 миллиардов в последующие пять лет.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

"Россия против милитаризации космоса и предлагала американцам договор, который бы закрепил за космосом статус, как и Антарктиды, пространства без оружия. Но американцы с положениями этого договора, со многими пунктами, были не согласны. Россия пока ничего военного в космос выводить не собирается, и таких программ не ведется. Таких разработок, как делают сейчас американцы, нет. У США есть несколько проектов милитаризации космоса в рамках концепции мгновенного глобального удара", — сказал Леонков.

По его словам, США "хотят вывести на орбиту такие аппараты, которые на Землю будут сбрасывать стержни из твердотельных сплавов под названием "Жезл Бога".

"Они рассчитывают, что если сбросить эти стержни россыпью на такой населенный пункт, к примеру, как Москва, то, когда они полетят со скоростью до семи километров в секунду, получится кинетический удар. При этом, в отличие от ядерного взрыва, не будет никаких ионизирующих заражений, а будут масштабные разрушения. Понятно, что такую штуку сбить практически невозможно, потому что ни одна система ПВО в мире еще ни разу не сбила метеорит", — отметил эксперт.

Он добавил, что американцы работают над авиационно-космическими системами, которые будут стартовать с самолетов и выходить на орбиту. "Засечь такую систему с помощью системы предупреждения о ракетном нападении достаточно сложно. Летает огромное количество самолетов, и засечь, с какого именно система вышла в космос, мы пока еще не умеем. Может быть, научимся", — заключил Леонков.