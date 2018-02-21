ДУШАНБЕ, 21 фев – РИА Новости. На границе Таджикистана и Узбекистана разрушили "каримовскую стену", сообщает Sputnik Таджикистан.

Такое название стена получила в народе в честь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Заграждение длиной 10 метров и высотой три метра было возведено в 2010 году по инициативе узбекских властей на границе в районе контрольно-пропускного пункта "Саразм-Джартепа".

На церемонии сноса стены присутствовали делегации пограничников Таджикистана и Узбекистана.

Уточняется, что теперь на КПП "Саразм-Джартепа", который соединяет Самаркандскую область Узбекистана с Согдийской областью Таджикистана, планируется построить терминал.

Ранее новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере назвал перезагрузку отношений с соседями по региону, в частности, урегулирование спорных вопросов с Таджикистаном.

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