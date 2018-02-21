Юрист объяснил необходимость статьи за похищение невесты в Казахстане

АСТАНА, 21 фев — РИА Новости. Участница коллегии адвокатов Астаны Асель Токаева пояснила свое мнение о необходимости появления в Уголовном кодексе Казахстана отдельной статьи, связанной с похищением невест.

Юрист подчеркнула, что выступает за гендерное равенство и ведет активную общественную и профессиональную деятельность.

"Я действительно считаю, что для Уголовного кодекса Казахстана необходимо законодательное закрепление такой нормы права, как "похищение с целью вступления в брачные отношения", возможно, в виде квалифицирующего признака, возможно, отдельной статьей по примеру Кыргызстана", — сказала адвокат, отвечая на вопросы корреспондента Sputnik Казахстан.

Юрист указала, что в Уголовном кодексе Киргизии за такое преступление грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

"В нынешнем Уголовном кодексе Казахстана существует статья 125 — "Похищение человека", и только два квалифицирующих признака, определяющих цель преступления, это: "из корыстных побуждений" и "похищение с целью эксплуатации похищенного", — отмечает Токаева.

Адвокат считает, что в связи с тем, что похищение невесты имеет другую цель и случается в Казахстане не редко, было бы правильней самостоятельно определить состав преступления с указанием цели — похищение для вступления в брачные отношения против воли.

"По санкции можно было бы взять на вооружение опыт Кыргызстана: лишение свободы сроком до десяти лет, в зависимости от того, каким способом оно было совершено", — считает она.

Асель Токаева предполагает, что само присутствие такой нормы в Уголовном кодексе Казахстана эффективно предупреждало бы совершение преступлений, связанных с укладом семейно-брачных отношений.

"Визуализация действий и наличие неотвратимого наказания за похищение невесты против ее воли повлияло бы на количество преступлений, и, таким образом, мы смогли бы окончательно избавиться от пережитков прошлого. Женщины всего Казахстана почувствовали бы поддержку прав женщин со стороны государства", — подчеркивает адвокат.

Токаева отмечает, что в соседней Киргизии есть норма, не только самостоятельно определяющая похищение невесты, но и уголовная ответственность "за принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с несовершеннолетним и принуждение лица к вступлению в брак, либо принуждение к продолжению брака, заключенного принудительно, либо к принуждению вступить в сожительство".

"Возможно, этот случай не оставивший равнодушными многих людей явится началом перемен в законодательной инициативе. Время покажет", — заключила юрист.

Ранее в сообществе "Адвокаты Казахстана" между юристами разгорелась дискуссия, связанная с делом о похищении девушки молодым человеком и четырьмя его друзьями в Уральске. Юноша пояснил свои действия тем, что "был влюблен". Девушка сумела вызвать полицию и довести дело до суда. Теперь незадачливому жениху грозит реальный срок по статье "Похищение человека группой лиц" — от семи до 12 лет.

Открытое обращение адвоката обвиняемого привлекло внимание юристов и общественности и вызвало большой резонанс. В настоящее время публикация удалена.

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