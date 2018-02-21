В Казахстане возбудили дело против жены Аршавина по статье "Угроза"

АЛМА-АТА, 21 фев – РИА Новости. В Казахстане возбудили уголовное дело по статье "Угроза" против Алисы Аршавиной — жены футболиста алма-атинского клуба "Кайрат" Андрея Аршавина, сообщила РИА Новости официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Основанием для этого стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой.

Аршавиной грозит штраф до 1,5 тысячи долларов, арест на срок до 60 суток или наказание в виде общественных работ.

Ранее СМИ сообщали, что в начале года жена футболиста бурно отреагировала на видео в интернете, на котором ее муж в клубе обнимает Семенову. В переписке с девушкой Аршавина представилась сотрудницей ФСБ и угрожала "отрезать ей пальцы" и подбросить наркотики. Семенова подала заявление в генпрокуратуру с просьбой защитить ее от нападок жены футболиста.

Аршавин, комментирую информацию об уголовном деле против его супруги, заявил, что оно притянуто за уши. Он также извинился за свое поведение, из-за которого произошел конфликт.

В январе жена футболиста оказалась в центре другого скандала. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что Аршавину, летевшую бизнес-классом, сняли с рейса, следовавшего из Москвы в Алма-Ату. Согласно сообщению компании, пассажирка проигнорировала требования бортпроводников, в частности пыталась пересадить няню своих детей, имевшую билет в экономический класс, в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка. Когда самолет начал движение, он не находился в кресле.

Позднее "Аэрофлот" сообщил, что намерен через суд взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса из-за Аршавиной.