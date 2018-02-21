Экс-глава МИД Украины пообещал России "распад"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко утверждает, что Россия "распадется" в течение пятидесяти лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала UMN.

По мнению политика, для России "наступили смутные времена".

"Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. <…> И на том все закончилось. Потому, собственно, я бы не давал и пятидесяти лет для этой России", — сказал Огрызко.

Владимир Огрызко возглавлял МИД Украины с 2007 по 2009 год. Дипломат неоднократно привлекал внимание СМИ неоднозначными высказываниями. Например, он называл "дезертирами" украинских беженцев, предлагал лишить их гражданства и "оставить навсегда" в России.