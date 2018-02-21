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В мире

США нельзя считать Договор о СНВ разменной монетой, считает экс-дипломат

07:0821.02.2018
(обновлено: 07:09 21.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне. Архивное фотоФлаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не должен рассматриваться как разменная монета для получения чего-то взамен от Москвы, его необходимо незамедлительно продлить до 2026 года, поскольку договор отвечает интересам обеих сторон, заявил экс-помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, а ныне председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен, выступая в Вашингтоне на открытии саммита по ядерному сдерживанию.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп поручил подготовить отчет о возможных нарушениях Россией СНВ-3 и РСМД

Как сообщал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, Россия заинтересована в сохранении договора, несмотря на попытки США обойти его, и будет предпринимать усилия для его продления после 2021 года.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме обвинили США в нарушении ДСНВ
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого договора истекает в 2021 году.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников. В Москве же отметили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.

Разменная монета?

Как рассказал Кантримен, продление ДСНВ "улучшило бы национальную безопасность" США. "Для этого не нужно одобрение Сената или Думы, чтобы объявить, что договор должен быть продлен на 5 лет с 2021 года до 2026-го. Это ничего нам не стоит. Бредово полагать, что это разменная монета, которую мы можем использовать, чтобы получить что-то от России", — полагает экс-дипломат.

Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эксперт предположил, как долго США будут навязывать России гонку вооружений

Он подчеркнул, что "никакой другой шаг не мог бы быть предпринят настолько легко", и это "предоставило бы возможность для продуктивного диалога с российским правительством, с кем у нас имеются глубокие разногласия".

Эксперт предостерег, что если договор не будет продлен, то в 2021 году впервые за многие десятилетия у Москвы не будет ограничений для начала наращивания ядерного арсенала и возобновления гонки вооружений.

"Это будет фантазией для кого бы то ни было в Вашингтоне или в Москве полагать, что продление ДСНВ должно рассматриваться как разменная монета, пока другая сторона выполнит определенные условия. От этого договора одинаково выигрывает каждая сторона", — уверен Кантримен.

Над договором нависла угроза

В проекте заявления МИД РФ, которое находится в распоряжении РИА Новости, говорится, что в России видят угрозу для жизнеспособности ДСНВ.

Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российская сторона отмечает превышение по одной из трех установленных договором категорий СНВ — "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики". Утверждается также, что Россия полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, и в ближайшее время в адрес США будет передано официальное заявление, подтверждающее это.

Как следует из материалов МИД РФ, по состоянию на 5 февраля 2018 года суммарный потенциал России составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Также суммарный потенциал России составляет 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками. А также — 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков, говорится в проекте документа.

Обсуждать вопрос продления с США этого договора Москва готова "после урегулирования американской стороной ряда проблем".

Отчет по РФ

Пресс-служба Белого дома сообщила во вторник, что президент США Дональд Трамп поручил руководителям госдепартамента, Пентагона и Национальной разведки подготовить отчет о возможных нарушениях Россией договоров РСМД и СНВ-3 путем развертывания баллистической ракеты РС-26.

Поручение госсекретарю Рексу Тиллерсону, министру обороны Джеймсу Мэттису, председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Джозефу Данфорду и директору национальной разведки Дэниэлу Коутсу дано в соответствии с законом об оборонном бюджете страны на 2018 год.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В разделе 1245 данного закона предусмотрено, что президент и упомянутые руководители ведомств должны в течение 90 дней со дня принятия бюджета (с 12 декабря 2017 года) подготовить отчет о "российской баллистической ракете RS-26". Отчет должен содержать выводы о том, подпадает ли данная ракета под положения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В первом случае необходимо выяснить, согласна ли Россия внести ракету под ограничения, предусмотренные СНВ-3, и раскрыть информацию о ней. Во втором случае правительство США должно будет подготовить предложения по дальнейшим действиям в связи с нарушением Россией договора РСМД.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sandler2020
Россия пытается всячески нарушить в свою пользу состоявшийся баланс сил в мире. Вместо увеличения взносов в ООН , Россия развязала небывалую гонку вооружений и готовится к переделу мира в свою пользу, даже ценой развязывания третьей мировой войны. США предлагают отказаться от ЯО в принципе , чтобы исключить искушение его применения в решении международных проблем , а воспользоваться шансом в преобразованным СовБезом ООН в их решении. Россия просто напросто блокирует всяческий прогрес в этом. Исходя из сложившийся ситуации , у США не остаётся шансов для достаточной защиты своей страны от оголтелого врага , агрессивно угрожающего всему миру. И штаты принимая вызов от России ,в развязанной гонке вооружений найдут достойный ответ для нейтрализации милитаристских устремлений кремля. Даже если для этого придётся использовать ЯО орбитального базирования.
07:28
21.02.2018
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