МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "бардаком" ситуацию с Brexit, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в ЕС.

По данным источников, это заявление было сделано на встрече Джонсона с чиновниками из Германии в Берлине. Издание отмечает, что глава британского МИД, скорее всего, говорил о сложных переговорах по Brexit и не имел в виду само решение страны выйти из состава ЕС. По словам источников, в ходе встречи Джонсон выступил с призывом в адрес немецких чиновников превратить Brexit в экономическую возможность.

Как пишет издание, беседа, о которой идет речь, состоялась во время одной из двух поездок Джонсона в Берлин. Одна из них состоялась в ноябре 2016 года, а другая — в апреле 2017 года.

"Любой здравомыслящий человек справедливо оставит эти старые утверждения без внимания. Борис знает, что Brexit будет иметь большой успех и привержен возвращению под контроль наших денег, законов и границ", — заявил изданию один из друзей Джонсона.

На референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза в 2016 году 51,9% граждан (17,4 миллиона человек) проголосовали за Brexit, 48,1% граждан, принявших участие в референдуме (16,1 миллиона человек) проголосовали за то, чтобы страна оставалась в составе ЕС. Результат голосования стал причиной раскола в обществе, сторонники Евросоюза считают, что Brexit — это ошибка, и ищут пути сохранения членства в ЕС.

В числе тех, кто был сторонниками Brexit – экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфайн, американский миллиардер Джордж Сорос, а также глава МИД страны Борис Джонсон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.