НАТО будет работать над разрешением противоречий с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. НАТО делает все, чтобы уменьшить нарастающие противоречия с Россией в Арктике, заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим рост напряжения (в отношениях с РФ) на севере, но мы должны продолжить бороться за понижение напряжения в отношениях и налаживать сотрудничество, которое мы развивали с Россией десятилетиями. Даже во время холодной войны мы были свидетелями сотрудничества между НАТО и Советским Союзом на севере. Таким образом, мы должны присутствовать (в Арктике), но пропорционально, для обороны", — ответил он на реплику журналиста, что некоторые члены НАТО выражают беспокойство по поводу роста военного присутствия России в Арктике.

Кроме того, в интервью он затронул темы кибербезопасности, заявив, что не исключает ответа НАТО на кибератаку, если та будет существенной и затронет стратегически важную инфраструктуру. Однако способы ответа и то, как альянс будет оценивать степень ущерба от такой атаки, он раскрывать не стал.

Также он упомянул конфликт на востоке Украины, заверив, что НАТО предпринимает все возможные меры для того, чтобы ни с одним членом альянса такого никогда не произошло.