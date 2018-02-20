Присутствие США в Афганистане не принесло стране мира, отметил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом в Москве. 20 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом в Москве. 20 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Многолетнее присутствие США и НАТО в Афганистане не принесло стране мира и стабильности, необходимо начать процесс национального примирения при лидирующей роли афганского народа и учете интересов стран региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас обоюдная озабоченность в связи с деградацией ситуации в сфере безопасности в этой стране, ростом террористической активности, наркотической угрозы, которая никуда не исчезает, и укреплением позиций ИГ* на севере и востоке Афганистана. К сожалению, приходится это констатировать, многолетнее военное присутствие США и НАТО не принесло афганцам мир и стабильность. Более того, недавно представленная американской администрацией стратегия по Афганистану сфокусирована на наращивании военно-силового давления на вооруженную оппозицию, хотя бесперспективность такого подхода и Москве, и, как я понимаю, Исламабаду, очевидна", — сказал Лавров после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.

По его словам, стороны уделили "особое внимание" ситуации в Афганистане и в регионе.

Глава МИД РФ добавил, что Москва считает необходимым скорейший запуск в Афганистане "процесса национального примирения при лидирующей роли самих афганцев и при учете интересов государств региона".

* Террористическая группировка, запрещена в России