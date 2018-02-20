Киев выступил против белорусских миротворцев в Донбассе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она объяснила это тем, что эта страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Инициатива Минска

В воскресенье глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обсуждать размещение миротворческого контингента в зоне конфликта в Донбассе. Слова дипломата приводит телеканал СТВ

Он сказал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

Министр также добавил, что Москве и Киеву, по его мнению, нужно найти компромиссное решение и сблизить позиции по размещению контингента на востоке Украины.

"Как мы знаем, в сентябре прошлого года президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею о размещении миротворцев в этом регионе", — заключил Макей.

Отговорки Киева

Российские политики прокомментировали заявление Зеркаль. Как считает депутат Леонид Калашников, ее слова — это отговорки.

В интервью RT он отметил, что ОДКБ — противоположность НАТО, поскольку не вмешивается ни в один конфликт на территории других стран, а на своих территориях "старается вести себя крайне корректно".

По мнению Калашникова, у Киева не было оснований "записывать" ОДКБ в структуры, которые для него неприемлемы.

"В данной ситуации с Украиной это как минимум некорректно, а как максимум — недружелюбно. Видимо, Украине нужна Америка, нужна Европа с блоком НАТО", — заявил парламентарий.

В свою очередь, сенатор Виктор Озеров выразил мнение, что членство Белоруссии в ОДКБ не препятствие для участия страны в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

По его словам, эта организация зарегистрирована в ООН как структура, готовая участвовать в миротворческих миссиях.

Он отметил, что белорусские миротворцы являются "наиболее благоприятными кандидатами" для участия в миссии в Донбассе, поскольку Белоруссия — ближайший сосед Украины и прекрасно знает ее культуру, народ и обычаи.

"Заявления МИД Украины — это все надуманные предлоги. Киев должен быть заинтересован в прекращении вооруженного противостояния, а не искать предлоги, которые препятствуют успешной миротворческой миссии", — заявил парламентарий.

Гражданство миротворцев непринципиально

Директор Института инструментов политического анализа, профессора ВШЭ Александр Шпунт считает, что гражданство миротворцев не принципиальный момент.

"Да хоть гондурасские — совершенно не важно, какие будут миротворцы. Важно, что они будут делать и какую границу охранять. И если европейским партнерам Киев вполне способен навязать свое видение ситуации, то с белорусами все будет иначе — они себя заявили как посредники в зоне конфликта", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Также эксперт отметил нежелание киевских властей договариваться. Он выразил мнение, что Украине не нужны миротворцы на линии соприкосновения по западной границе самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

"Ведь будет понятно, что они не собираются отводить вооружения, будут зафиксированы постоянные обстрелы республик с украинской территории, военные приготовления. Им нужны миротворцы только чтобы вернуть себе контроль на границе с Россией", — заключил Шпунт.

Миротворческая миссия

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В Киеве считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.