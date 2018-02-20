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В мире

Киев выступил против белорусских миротворцев в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (324)
13:2020.02.2018
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаСитуация в ЛНР. Архивное фотоСитуация в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она объяснила это тем, что эта страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Инициатива Минска

Военнослужащие вооруженных сил Швеции. Архивное фото
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Швеция готова отправить войска в Донбасс
В воскресенье глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обсуждать размещение миротворческого контингента в зоне конфликта в Донбассе. Слова дипломата приводит телеканал СТВ.

Он сказал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

Министр также добавил, что Москве и Киеву, по его мнению, нужно найти компромиссное решение и сблизить позиции по размещению контингента на востоке Украины.

"Как мы знаем, в сентябре прошлого года президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею о размещении миротворцев в этом регионе", — заключил Макей.

Отговорки Киева

Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Песков: компромисс по миротворцам в Донбассе возможен лишь через диалог
Российские политики прокомментировали заявление Зеркаль. Как считает депутат Леонид Калашников, ее слова — это отговорки.

В интервью RT он отметил, что ОДКБ — противоположность НАТО, поскольку не вмешивается ни в один конфликт на территории других стран, а на своих территориях "старается вести себя крайне корректно".

По мнению Калашникова, у Киева не было оснований "записывать" ОДКБ в структуры, которые для него неприемлемы.

"В данной ситуации с Украиной это как минимум некорректно, а как максимум — недружелюбно. Видимо, Украине нужна Америка, нужна Европа с блоком НАТО", — заявил парламентарий.

В свою очередь, сенатор Виктор Озеров выразил мнение, что членство Белоруссии в ОДКБ не препятствие для участия страны в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

По его словам, эта организация зарегистрирована в ООН как структура, готовая участвовать в миротворческих миссиях.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минобороны Белоруссии заявило о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Он отметил, что белорусские миротворцы являются "наиболее благоприятными кандидатами" для участия в миссии в Донбассе, поскольку Белоруссия — ближайший сосед Украины и прекрасно знает ее культуру, народ и обычаи.

"Заявления МИД Украины — это все надуманные предлоги. Киев должен быть заинтересован в прекращении вооруженного противостояния, а не искать предлоги, которые препятствуют успешной миротворческой миссии", — заявил парламентарий.

Гражданство миротворцев непринципиально

Директор Института инструментов политического анализа, профессора ВШЭ Александр Шпунт считает, что гражданство миротворцев не принципиальный момент.

"Да хоть гондурасские — совершенно не важно, какие будут миротворцы. Важно, что они будут делать и какую границу охранять. И если европейским партнерам Киев вполне способен навязать свое видение ситуации, то с белорусами все будет иначе — они себя заявили как посредники в зоне конфликта", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вашингтон ознакомится с планом размещения миротворцев ООН в Донбассе
Также эксперт отметил нежелание киевских властей договариваться. Он выразил мнение, что Украине не нужны миротворцы на линии соприкосновения по западной границе самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

"Ведь будет понятно, что они не собираются отводить вооружения, будут зафиксированы постоянные обстрелы республик с украинской территории, военные приготовления. Им нужны миротворцы только чтобы вернуть себе контроль на границе с Россией", — заключил Шпунт.

Миротворческая миссия

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В Киеве считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Вера Николаевна
Хохлы, не украинцы, а западники, которых плохо за хохлы драли, вообще всегда в школе списывали и средняя оценочка на три. Знали бы историю США, тогда бы тогда от них, только пятки сверкали. Ну да в резервуации в Америке место и для хохлов найдётся рядолм с индейцами.
13:51
20.02.2018
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56slava56
а им негров подавай, и будут укронегретята
13:39
20.02.2018
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Василий Зайцев
Ухаха, ну клоунада, Русских миротворцев надо, Русских.
13:36
20.02.2018
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Алексей Волоков
А если из НАТО то пойдёт
13:32
20.02.2018
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