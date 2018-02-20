"С белорусами все будет иначе". Политолог о заявлении Киева по миротворцам

Киев выступил против введения белорусских миротворцев в Донбасс. Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik объяснил, что, по его мнению, не устраивает Украину.

Белоруссия не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе из-за членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем (участие в миссии стран) НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ принимают участие в этой миссии", – сказала украинский дипломат.

Ранее в МИД Белоруссии отметили, что Минск готов к обсуждению размещения миротворческого контингента в зоне конфликта.

По словам главы белорусской дипломатии Владимира Макея, данный вопрос обговаривался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат также отметил, что Белоруссия готова участвовать в данном процессе в любом формате, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, рассказал о негативном влиянии конфликта на востоке Украины на Белоруссию. По его словам, Минск заинтересован в скором урегулировании конфликта.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, <…> пожар притушить, чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", – сказал глава государства.

По его словам, порядка 160 тысяч украинских переселенцев прибыли в Белоруссию в результате конфликта на востоке Украины.

Лукашенко также посетовал, что с территории Украины "хлынул поток оружия, взрывчатки". Такое положение дел, как отметил лидер страны, потребовало решений по усилению охраны границы.

Ранее о возможности введения шведских войск в Донбасс заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По мнению директора Института инструментов политического анализа, профессора ВШЭ Александра Шпунта, гражданство миротворцев – не принципиальный момент.

"Да хоть гондурасские – совершенно не важно, какие будут миротворцы. Важно, что они будут делать и какую границу охранять. И если европейским партнерам Киев вполне способен навязать свое видение ситуации, то с белорусами все будет иначе – они себя заявили как посредники в зоне конфликта. И надо помнить, что Минские договоренности – именно минские", – сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем он отметил нежелание украинской стороны договариваться по данному вопросу.

"Украина пытается сделать вид, что Минских договоренностей просто не было, что Россия – якобы сторона конфликта, а (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР не существует. Киеву не нужны никакие миротворцы на линии соприкосновения вооруженных сил по западной границе республик – ведь будет понятно, что они не собираются отводить вооружения, будут зафиксированы постоянные обстрелы республик с украинской территории, военные приготовления. Им нужны миротворцы только чтобы вернуть себе контроль на границе с Россией", – считает Александр Шпунт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о поддержке идеи введения миротворческого контингента ООН на восток Украины, при условии, что миссия будет обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ.

В свою очередь, украинская сторона предлагает разместить миротворцев по всему Донбассу, включая территории, прилегающие к российской границе.

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