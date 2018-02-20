В Госдуме ответили на отказ Киева ввести белорусских миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Заявление Киева о том, что Белоруссия не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе из-за членства в ОДКБ являются отговорками, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом он сообщил в интервью RT.

Депутат отметил, что блок является противоположностью НАТО — он не вмешивался ни в один конфликт на территории других стран, а на своих территориях "старается вести себя крайне корректно". По мнению Калашникова, у Киева не было оснований "записывать" ОДКБ в структуры, которые для него неприемлемы.

"В данной ситуации с Украиной это как минимум некорректно, а как максимум — недружелюбно. Видимо, Украине нужна Америка, нужна Европа с блоком НАТО", — заявил парламентарий.

Ранее в МИД Белоруссии отметили, что Минск готов к обсуждению размещения миротворческого контингента в Донбассе. В ответ на это Киев заявил, что Белоруссия не может участвовать в миротворческой миссии ООН из-за членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).