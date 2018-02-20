Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности, считает обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн. Он назвал выступление "печальным и даже опасным".

Журналист отметил, что украинский лидер выступал в полупустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом ему даже не задали вопросов.

"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", — заявил Туманн.

"Не очень разумное" выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", поскольку теперь ситуацией на востоке страны среди европейцев интересуются только эксперты.

Неряшливое выступление

В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что украинский президент больше не вызывает иллюзий у Запада.

"Выступление Порошенко было на завершающем этапе дня и самой конференции. Поэтому тот антураж, который мы наблюдали, видимо, соответствовал сценарию", — сказал он, добавив, что даже сами организаторы не присутствовали на этой речи.

По его словам, это свидетельствует о том, что фигура Порошенко больше не вызывает иллюзий в отношении своего политического веса и последовательности.

"Мы не видим действий и радения за интересы Украины и ее населения. На данный момент Порошенко, на мой взгляд, скатился на уровень озвучивания позиции США по тем или иным вопросам ", — считает эксперт.

В результате получилось неряшливое, бестолковое и непривлекательное выступление, подчеркнул Оленченко.

По его мнению, немецкий журналист Михаэль Туманн выражает не только свое мнение, но и настроения в обществе.

Выступление Порошенко

"Уже достаточно много признаков того, что на Западе тяготятся Порошенко: всякие информационные вбросы по поводу того, что надо проводить выборы, инсценированная попытка через (Михаила) Саакашвили раскачать общественное мнение, — таких примеров много, они говорят о том, что эта фигура себя исчерпала. Она становится в какой-то мере отягощенной и непредсказуемой для Запада", — заключил Оленченко.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".

В частности, он заявил, что для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.

Кроме того, Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократию" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх", — заявил он.

Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".

Помимо этого, Порошенко выступил против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Северный поток — 2" украинский президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами".