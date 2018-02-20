МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности, считает обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн. Он назвал выступление "печальным и даже опасным".
"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", — заявил Туманн.
"Не очень разумное" выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", поскольку теперь ситуацией на востоке страны среди европейцев интересуются только эксперты.
Неряшливое выступление
В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что украинский президент больше не вызывает иллюзий у Запада.
По его словам, это свидетельствует о том, что фигура Порошенко больше не вызывает иллюзий в отношении своего политического веса и последовательности.
"Мы не видим действий и радения за интересы Украины и ее населения. На данный момент Порошенко, на мой взгляд, скатился на уровень озвучивания позиции США по тем или иным вопросам ", — считает эксперт.
В результате получилось неряшливое, бестолковое и непривлекательное выступление, подчеркнул Оленченко.
По его мнению, немецкий журналист Михаэль Туманн выражает не только свое мнение, но и настроения в обществе.
Выступление Порошенко
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".
В частности, он заявил, что для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.
Кроме того, Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократию" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".
"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх", — заявил он.
Помимо этого, Порошенко выступил против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
"Северный поток — 2" украинский президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами".