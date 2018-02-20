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СМИ ФРГ рассказали о "печальном" эффекте от речи Порошенко в Мюнхене

12:0320.02.2018
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© AFP 2018 / Thomas KienzleУкраинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фотоУкраинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Kienzle

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности, считает обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн. Он назвал выступление "печальным и даже опасным".

Активисты украинской националистической партии во время акции протеста в Российском центре науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Журналист отметил, что украинский лидер выступал в полупустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом ему даже не задали вопросов.

"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", — заявил Туманн.

"Не очень разумное" выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", поскольку теперь ситуацией на востоке страны среди европейцев интересуются только эксперты.

Неряшливое выступление

В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что украинский президент больше не вызывает иллюзий у Запада.

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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Выступление Порошенко было на завершающем этапе дня и самой конференции. Поэтому тот антураж, который мы наблюдали, видимо, соответствовал сценарию", — сказал он, добавив, что даже сами организаторы не присутствовали на этой речи.

По его словам, это свидетельствует о том, что фигура Порошенко больше не вызывает иллюзий в отношении своего политического веса и последовательности.

"Мы не видим действий и радения за интересы Украины и ее населения. На данный момент Порошенко, на мой взгляд, скатился на уровень озвучивания позиции США по тем или иным вопросам ", — считает эксперт.

В результате получилось неряшливое, бестолковое и непривлекательное выступление, подчеркнул Оленченко.

По его мнению, немецкий журналист Михаэль Туманн выражает не только свое мнение, но и настроения в обществе.

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
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"Уже достаточно много признаков того, что на Западе тяготятся Порошенко: всякие информационные вбросы по поводу того, что надо проводить выборы, инсценированная попытка через (Михаила) Саакашвили раскачать общественное мнение, — таких примеров много, они говорят о том, что эта фигура себя исчерпала. Она становится в какой-то мере отягощенной и непредсказуемой для Запада", — заключил Оленченко.

Выступление Порошенко

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".

В частности, он заявил, что для размещения в Донбассе полномасштабной миссии ООН нужно "дожать" Россию. По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.

Кроме того, Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократию" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх", — заявил он.

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
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Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".

Помимо этого, Порошенко выступил против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Северный поток — 2" украинский президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами".

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