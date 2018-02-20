Мнение: политическая фигура Порошенко больше не вызывает иллюзий у Запада

Эффект от речи Петра Порошенко в Мюнхене был "печальным", пишут немецкие СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко, эти впечатления отражают общественное настроение в отношении украинского лидера.

Обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн рассказал, как, по его мнению, президент Украины Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение из-за своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Автор статьи напомнил, что в Мюнхене украинский лидер выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом никто даже не задал вопрос. Однако на прошлых конференциях Порошенко удавалось собрать больше народа на свое выступление, и даже "на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс".

"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", — пишет Туманн.

"Не очень разумное" выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", поскольку теперь ситуацией на востоке страны среди европейцев интересуются только эксперты.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что Порошенко больше не вызывает иллюзий у Запада.

"Выступление Порошенко было на завершающем этапе дня и самой конференции. Поэтому тот антураж, который мы наблюдали, видимо, соответствовал сценарию. Сами организаторы не присутствовали на этой речи. Это свидетельствует о том, что фигура Порошенко больше не вызывает иллюзий в отношении своего политического веса и последовательности. Мы не видим действий и радения за интересы Украины и ее населения. На данный момент Порошенко, на мой взгляд, скатился на уровень озвучивания позиции США по тем или иным вопросам. Вопрос еще в том, как это озвучить и подать, а у него — ни вкуса, ни умения. В результате получилось неряшливое, бестолковое и непривлекательное выступление", — сказал Владимир Оленченко.

По его словам, немецкий журналист, комментируя речь Порошенко, выражает не только свое мнение, но и настроения в обществе.

"Когда журналист отражает такое скептическое отношение к Порошенко, то, я думаю, это отражение тех настроений и взглядов, которые сейчас начинают преобладать в германском обществе. Уже достаточно много признаков того, что на Западе тяготятся Порошенко: всякие информационные вбросы по поводу того, что надо проводить выборы, инсценированная попытка через (Михаила) Саакашвили раскачать общественное мнение, — таких примеров много, они говорят о том, что эта фигура себя исчерпала. Она становится в какой-то мере отягощенной и непредсказуемой для Запада", — отметил Владимир Оленченко.

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