МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Утверждения США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море, — "прямая ложь", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
По его мнению, подобные нападки — попытка отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия. Серебренников отметил, что Вашингтон старается "использовать эту ложь в политическом давлении на Россию".
По словам сенатора, подобные попытки окажутся безуспешными.
Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк". Второй корабль, "Карни", оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он несет "Томагавки" и ракеты "Гарпун".