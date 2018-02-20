В Совфеде назвали "ложью" заявления США о действиях России в Черном море

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Утверждения США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море, — "прямая ложь", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России — и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря", — заявил Серебренников.

По его мнению, подобные нападки — попытка отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия. Серебренников отметил, что Вашингтон старается "использовать эту ложь в политическом давлении на Россию".

По словам сенатора, подобные попытки окажутся безуспешными.

В воскресенье в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон усилил присутствие в Черном море, чтобы "противостоять наращиванию российских сил в этом районе".

Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк". Второй корабль, "Карни", оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он несет "Томагавки" и ракеты "Гарпун".