Мюнхенская конференция исчерпала себя, считают эксперты

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Прошедшая в Мюнхене конференция по безопасности показала, что она больше не справляется с поставленными перед ней задачами в условиях международной нестабильности и разобщенности, считают эксперты из РФ и Германии, участвовавшие в понедельник в посвященном итогам конференции видеомосте Москва-Берлин.

Также эксперты отметили, что конференция исчерпала себя на фоне политически ослабленной Европы, у которой нет своего голоса в формирующемся многополярном мире, диалога на форуме также не получилось, так как Запад не готов принять происходящие изменения.

С 16 по 18 февраля прошла 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме в этом году принимали участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.

"Я говорил со многими участниками, и многие говорили, что конференция была ужасно скучной, и это действительно так. Не было того драматизма, который ожидался изначально. США же не удалось выдвинуться во главу конференции", — заявил в понедельник в ходе прошедшего в МИА "Россия сегодня" видеомоста "Вопросы международной безопасности: выводы по итогам Мюнхенской конференции" депутат бундестага Александр Ной, участвовавший в форуме.

"С немецкой стороны, мне кажется, впервые было подчеркнуто, что мир переходит к многополярной системе, и ставился вопрос, какое место в этом мире будет у Европы. Но Запад до сих пор это отрицал, и сейчас пытается за счет сдерживания и наращивания вооружений сохранить статус-кво, предотвратить утрату власти. У Запада не наблюдается готовности принять этот (меняющийся) мир, в этом опасность текущего момента", — добавил он.

"Климат на конференции был каким угодно, только не конструктивным. Это была встреча трансатлантистов, которые не хотят принимать ни российских, ни тихоокеанских интересов. Многополярный мир не имел шансов утвердиться на этой конференции", — отметил немецкий депутат.

Руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума Александр Рар отмечает, что западные элиты, как показала конференция, не готовы мириться с наступающей многополярностью и "будут бороться за доминирование своей модели". При этом в самой Европе хоть и "наблюдается определенная эмансипация от США", но ЕС по многим актуальным международным вопросам, например по Украине или Ближнему Востоку, выступает сейчас в роли "просто стороннего наблюдателя – там много говорят, но ничего не делают".

"ЕС не занял своей четкой позиции, мы видели это на Мюнхенской конференции. Голова еще не оторвана, но мы, европейцы, уже не ведущие… У меня вообще такое впечатление, что западным политикам сегодняшняя ситуация не по силам", — отметил эксперт.

По словам профессора Высшей школы экономики Берлин-Бранденбург Лутца Кляйнвехтера, "конференция задумывалась как диалог, но этой роли она давно уже не выполняет". "Проблема еще заключается в том, что на "Мюнхене" не состоялся диалог, это были монологи, там нагнеталось недоверие. Это была разочаровывающая инвентаризация того, что есть. Я и не ожидал большего от этой конференции в условиях нестабильной ситуации в мире", — заявил он.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, со своей стороны, подтверждает, что прошедшая Мюнхенская конференция не принесла никаких ощутимых результатов для налаживания диалога. "Существовало такое бесполезное мероприятие, как Давос, но Мюнхенская конференция его перещеголяла", — сказал он, добавив, что "выявить там что-то интересное было очень трудно".

По его мнению, в настоящее время "США хотят сохранить свое положение на ближайшую перспективу с позиций силы, чтобы утвердить доминирование", но и "они сейчас увидели некую перспективу многополярного мира, при этом не видят Европу как один из полюсов". "Есть ли у Европы собственный голос? Мюнхенская конференция показала, что его, собственно, нет", — заявил эксперт, указывая также на разобщенность Запада.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев согласился с мнениями коллег, что "было трудно ожидать прорывов на этой конференции", но тем не менее не стоит принижать важность даже такой коммуникации.

"На уровне официальной риторики создавалось впечатление, что это разговор людей, которые друг друга не слышат. Тем не менее, несмотря на то, что не было прорывов, самое мероприятие было полезным, сам факт, что никто не хлопает дверью и не отказывается от участия.., эта коммуникация важна, потому что гораздо большее значение имеет то, что происходит в кулуарах, то, что происходит на неформальных встречах", — сказал он.