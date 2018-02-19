Гражданина Таджикистана приговорили к колонии за вербовку в ИГ* в Адыгее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приговорил к четырем годам колонии гражданина Таджикистана, вербовавшего жителей Адыгеи в ряды международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Абдужаборзод Абдусалом признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказала она.

Согласно обвинительному заключению, с конца июля 2016 года по декабрь 2016 года Абдусалом, находясь в Адыгее и исповедуя идеи радикального ислама, в ходе бесед склонял четырех граждан к участию в деятельности ИГ*. Абдусалом полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Дело слушалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

* Террористическая организация, запрещенная в России