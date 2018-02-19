Американка попала в тюрьму за крещение собственной дочери

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Жительницу Северной Каролины отправили в тюрьму после того, как она крестила собственную дочь, пишет Charlotte Observer.

Сообщается, что 36-летняя Кендра Стокс крестила дочь втайне от ее отца Пола Шаафа в августе 2016 года ровно через день после того, как суд передал опеку над девочкой Шаафу. Опека, в частности, подразумевала "вопросы, касающиеся религии".

Издание отмечает, что отец узнал о крещении своей дочери по фотографиям, которые Стокс выложила в Facebook, после чего обратился в суд. Мужчину возмутило, что он не принимал никакого участия в крещении, а также в принятии решения о времени и месте проведения церемонии.

Суд 9 февраля признал Стокс виновной в неисполнении решения суда и приговорил ее к десяти дням заключения, позже сократив срок до семи дней.

"Мне страшно. Мне жаль, что так получилось. Я не раскаиваюсь, что я ее крестила. Это было в ее же интересах", — сообщила женщина в интервью изданию.

Согласно информации газеты, оба родителя — католики. Вместе они прожили лишь полгода.

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