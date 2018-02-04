Две американки изуродовали маленькую девочку, проводя над ней ритуал вуду

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В американском штате Массачусетс две женщины изуродовали пятилетнюю девочку, проводя над ней гаитянский ритуал вуду по просьбе матери, сообщает местное телевидение.

Отмечается, что 40-летняя Рейчел Хилейр и 51-летняя Пегги ля Бусьер убедили мать маленькой девочки, что ребенок одержим злым духом, и затем провели колдовской ритуал, чтобы изгнать его.

Согласно показаниям восьмилетнего брата девочки, женщины ее связали, сжигали над ней предметы, лили воду и другие неизвестные вещества на глаза ребенка. Также женщины угрожали отрезать мальчику голову мачете.

Полиция сообщает, что химикаты, использованные при издевательстве над ребенком, оставили на ее лице ожоги, которые, возможно, не получится вылечить. На данный момент девочка и ее брат находятся под опекой государства.

Обе женщины задержаны. Им предъявлен ряд обвинений, включая нанесение телесных повреждений и побои.