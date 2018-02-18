Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Минск готов обсуждать размещение белорусского миротворческого контингента в зоне конфликта в Донбассе, заявил глава МИД страны Владимир Макей. Слова дипломата приводит телеканал СТВ.

Дипломат сказал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером на полях 54-й Мюнхенской конференци. "Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", — заявил министр.

Он также добавил, что Москве и Киеву, по его мнению, нужно найти компромиссное решение и сблизить позиции по размещению контингента на востоке Украины.

"Как мы знаем, в сентябре прошлого года президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею о размещении миротворцев в этом регионе. Мы видим сейчас, что есть большие различия в позициях сторон. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение", — сказал дипломат.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".