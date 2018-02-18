В Киеве радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна.

По пути к зданию Россотрудничества радикалы побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка, а также предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного в Киеве. После этого они колонной отправились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

Возле здания Россотрудничества и банков дежурили несколько сот полицейских, но они не препятствовали радикалам.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева, радикалы причинили значительный материальный ущерб.

*Экстремистская организация, запрещенная в России