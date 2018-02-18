В Иране предупредили о готовности ответить на нарушение ядерной сделки

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Тегеран ответит, если его интересы не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".
Президент США также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений.
Кроме того, глава Белого дома назвал Иран "главным спонсором терроризма" и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.
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