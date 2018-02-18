В ЛНР выявили новые артиллерийские позиции силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (161)

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Новые артиллерийские позиции украинских силовиков выявила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нами выявлены подготовленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Катериновка для осуществления преступных обстрелов территории ЛНР в ночное время с применением артиллерии", — заявил Марочко.

Спикер уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.