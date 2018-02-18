Лукашенко рассказал, как на Белоруссии отразился конфликт в Донбассе

МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Минск заинтересован в скорейшем разрешении конфликта на востоке Украины, который негативно отражается на Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", — сказал Лукашенко журналистам в Минске после голосования на местных выборах.

Лукашенко заявил, за время конфликта в Донбассе в Белоруссию прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев. "Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги — все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что в Белоруссию с территории Украины "хлынул поток оружия, взрывчатки", что потребовало решений по усилению охраны границы. "Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они со своей стороны выполнили свою часть работы, они очень отстают", — продолжил он. "Я мог бы это (усиление охраны границы – ред.) делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать", — пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что Минск из-за конфликта в Донбассе испытывает "и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие". "Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?" – подчеркнул Лукашенко.

"И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу", — заключил он.