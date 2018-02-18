Джон Керри заявил о риске военного конфликта при отмене сделки с Ираном

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что в случае отмены соглашения по иранскому атому в регионе начнется военный конфликт.
Он добавил, что не согласен с заявлениями представителей Израиля, которые считают, что через 10 лет Иран будет обладать ядерным оружием, невзирая на соглашение по иранской ядерной программе.
"Это не корректное предположение, и я с ним не согласен", — сказал Керри, добавив, что "Иран может представлять опасность, и некоторые вопросы оказались не затронутыми в соглашении по ядерной программе, к примеру, вопрос о соблюдении прав человека".
МАГАТЭ в свою очередь ежеквартально докладывает, что Иран безупречно исполняет все свои обязательства.
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