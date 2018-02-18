Джон Керри заявил о риске военного конфликта при отмене сделки с Ираном

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что в случае отмены соглашения по иранскому атому в регионе начнется военный конфликт.

"Если мы отменим соглашение по Ирану, мы должны будем начать их бомбить, а этого мы не хотим", — сказал Керри, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что не согласен с заявлениями представителей Израиля, которые считают, что через 10 лет Иран будет обладать ядерным оружием, невзирая на соглашение по иранской ядерной программе.

"Это не корректное предположение, и я с ним не согласен", — сказал Керри, добавив, что "Иран может представлять опасность, и некоторые вопросы оказались не затронутыми в соглашении по ядерной программе, к примеру, вопрос о соблюдении прав человека".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

МАГАТЭ в свою очередь ежеквартально докладывает, что Иран безупречно исполняет все свои обязательства.

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