СМИ рассказали о технических проблемах разбившегося в Иране самолета

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самолет иранской авиакомпании Aseman Airlines, в воскресенье разбившийся в Иране, менее месяца назад был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки, передает агентство ISNA.

По его данным, самолет во время одного из полетов в конце января столкнулся с техническими неполадками. Произошло это 25 января, когда он вылетел из столичного аэропорта Мехрабад, но спустя некоторое время был вынужден вернуться из-за неисправности.

После этого, как отмечает агентство, неисправность устранили, и самолет продолжил осуществлять полеты до 19 февраля дня, когда с 66 пассажирами потерпел крушение, врезавшись в один из горных хребтов в центральной части Ирана.

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Самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines, совершавший полет Тегеран — Ясудж, в воскресенье утром вылетел в районе 8 часов утра по местному времени и пропал примерно спустя 50 минут. Самолет врезался в хребет Дена, немного не долетев до конечного пункта. На борту самолета находились 66 человек — 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа.

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