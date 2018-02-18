МИД Казахстана подтвердил факт задержания киргизского парламентария

АЛМА-АТА, 18 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана проинформировало внешнеполитическое ведомство Киргизии о задержании в ходе спецоперации гражданина этой страны, парламентария Асылбека уулу Дамирбека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
В субботу МИД Киргизии сообщил, что вручил ноту посольству Казахстана для подтверждения или опровержения данных сведений и разъяснения обстоятельств произошедшего.
Он добавил, что департамент консульской службы МИД Казахстана 16 февраля официально уведомил посольство Киргизии в Астане о задержании граждан соседней республики. По его словам, это было сделано в соответствии с положениями международного права и законодательства Казахстана.
"Сотрудники МИД Казахстана находятся на постоянной связи с кыргызским посольством и продолжают оказывать им содействие в контактах с правоохранительными органами Республики Казахстан", — подчеркнул Жайнаков.