МИД Казахстана подтвердил факт задержания киргизского парламентария

АЛМА-АТА, 18 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана проинформировало внешнеполитическое ведомство Киргизии о задержании в ходе спецоперации гражданина этой страны, парламентария Асылбека уулу Дамирбека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции для борьбы с противоправной деятельностью в околотаможенной сфере и организованными преступными группами провели крупномасштабную спецоперацию в Алма-Атинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алма-Ате. В результате были задержаны 29 человек, из которых два гражданина Киргизии. Киргизские СМИ сообщали, что среди задержанных якобы оказался депутат Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) Асылбек уулу Дамирбек.

В субботу МИД Киргизии сообщил, что вручил ноту посольству Казахстана для подтверждения или опровержения данных сведений и разъяснения обстоятельств произошедшего.

"Семнадцатого февраля в адрес министерства иностранных дел Кыргызской Республики направлена ответная нота министерства иностранных дел Республики Казахстан с информацией о задержании гражданина Кыргызской Республики Асылбека уулу Дамирбека", — сообщил Жайнаков.

Он добавил, что департамент консульской службы МИД Казахстана 16 февраля официально уведомил посольство Киргизии в Астане о задержании граждан соседней республики. По его словам, это было сделано в соответствии с положениями международного права и законодательства Казахстана.

"Сотрудники МИД Казахстана находятся на постоянной связи с кыргызским посольством и продолжают оказывать им содействие в контактах с правоохранительными органами Республики Казахстан", — подчеркнул Жайнаков.