Силовики готовят масштабное наступление, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (155)

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. У Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики есть данные о том, что украинские силовики готовят полномасштабное наступление, заявил глава ведомства Анатолий Антонов.

Ранее сообщалось, что сотрудники МГБ предотвратили диверсионный акт на территории Государственной телерадиокомпании ЛНР. По данным ведомства, злоумышленники пытались вывести из строя систему оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях.

"Совершенная в Луганске неудачная попытка диверсионного акта, целью которого были системы оповещения гражданского населения ЛНР о ЧС и возобновлении боевых действий, радио- и телевизионные передатчики, свидетельствует о том, что командование ВСУ предпринимает шаги для подготовки полномасштабного наступления в Донбассе", — сказал Антонов.

По его словам, диверсанты намеревались сорвать эвакуацию мирного населения в случае боевых действий.

Также у МГБ есть сведения о том, что на линии разграничения сосредотачивается украинская боевая техника, а в подразделениях ВСУ находятся иностранные инструкторы. Кроме того, активизировались диверсионные группы, добавил Антонов.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают "испытывать обороноспособность вооруженных сил ЛНР", пытаясь прорваться на разных участках линии разграничения.

В заключение глава МГБ призвал представителей ОБСЕ обратить внимание на готовящуюся агрессию Украины.