Силовики готовят масштабное наступление, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. У Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики есть данные о том, что украинские силовики готовят полномасштабное наступление, заявил глава ведомства Анатолий Антонов.
"Совершенная в Луганске неудачная попытка диверсионного акта, целью которого были системы оповещения гражданского населения ЛНР о ЧС и возобновлении боевых действий, радио- и телевизионные передатчики, свидетельствует о том, что командование ВСУ предпринимает шаги для подготовки полномасштабного наступления в Донбассе", — сказал Антонов.
По его словам, диверсанты намеревались сорвать эвакуацию мирного населения в случае боевых действий.
Он подчеркнул, что ВСУ продолжают "испытывать обороноспособность вооруженных сил ЛНР", пытаясь прорваться на разных участках линии разграничения.
В заключение глава МГБ призвал представителей ОБСЕ обратить внимание на готовящуюся агрессию Украины.