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Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

15:1117.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники делового завтрака на Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018Участники делового завтрака на Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил во время делового завтрака, организованного немецкими бизнесменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
© РИА Новости / Джина Мун
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Эксперт ООН назвал оптимальное для Донбасса число миротворцев
"Считаю правильной идею российского президента о вводе "голубых касок". Если он будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал министр.

Он добавил, что при условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения Германия может предложить инвестиции для Донбасса.

Габриэль также подчеркнул важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал он, отметив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Запад перестает бороться за украинскую трубу
Страны Запада в 2014 году ввели санкции против России из-за ситуации на Украине, а затем несколько раз расширяли и продлевали их. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время в ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций, однако обычно европейские политики увязывают этот процесс с выполнением Минских соглашений. Россия не раз заявляла, что не является ни стороной этих договоренностей, ни участницей конфликта на востоке Украины.

"Неоднозначные санкции"

Глава МИД Германии коснулся и вопроса об ограничительных мерах, которые ввели против России США. По его словам, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Россия хочет видеть Европу сильной, заявил Лавров
Лавров в ответ отметил, что американцы даже не скрывают, что хотят продвигать в Европе свои интересы под видом сдерживания России.

"Мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой являются США", — сказал он.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции", в котором идет речь о России, Иране и КНДР. Согласно этому документу, американская администрация может применять экстерриториальные санкции к компаниям из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки. Прежде всего речь идет об участии европейских компаний в российских газовых проектах.

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США пообещали в ближайшее время ввести новые санкции против России
В Брюсселе высказывали обеспокоенность по этому поводу, заявляя, что такие меры ставят под угрозу энергобезопасность Евросоюза.  

При этом многие европейцы считают санкции, которые могут коснуться компаний из Европы, неприемлемыми. Как показали результаты опроса "Sputnik.Мнения", более половины жителей Франции и Германии (65 и 61 процент соответственно) признали эти меры негодным инструментом. В Великобритании такой точки зрения придерживаются чуть меньше половины опрошенных (47 процентов). И только в Польше, где сильны антироссийские настроения, число сторонников американских санкцией ненамного превысило число их противников (39 против 37 процентов).

"Северный поток — 2"

Главы МИД России и Германии также обсудили один из наиболее значительных российских проектов в области энергетики, в котором принимают участие европейские компании, — строительство газопровода "Северный поток — 2". 

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Труба зовет. Как Россия захватила газовый рынок Европы
Габриэль отметил, что Россия "придерживается правил игры" и выполняет все требования немецких регуляторов. Про этом он считает, что распространение правил третьего энергопакета проект во время работы над ним "подрывает доверие к Европе".

При этом министр добавил, что Германия считает необходимым сохранить транзит газа через Украину, поскольку не имеет права поставить себя в зависимость от одного поставщика.

Лавров в связи с этим упомянул, какие выгоды принесет Европе "Северный поток — 2".

"Для тех, кто пытается его торпедировать, немаловажно напомнить — протяженность маршрута от Ямала до Германии на две тысячи километров короче, нежели нынешняя труба, которая до Германии идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше, нежели нынешняя стоимость. Поэтому коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидная", — сказал он.

По словам российского министра, он уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран.

О проекте

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Запад перестает бороться за украинскую трубу
Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых — Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов евро. "Газпром" — единственный акционер Nord Stream 2 AG — предоставит еще 4,75 миллиарда евро.

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Насколько Европа зависит от российского газа
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В мире
Комментарии
30 пользователей оставили 36 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Шура Пащенко
Не хочется даже думать, что Россия сможет предать Донбасс, это будет тотальное уничтожение русскоязычного населения под одобрительные возгласы прыгающих бандер.
15:53
17.02.2018
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рожденный в СССР
Европе плевать на крым было, они умеют деньги считать и никаких санкций не хотели. Санкции не принимали пока как бы "Русские" не сбили самолет над Украиной. Тогда пиндосы сразу же заявили что у них снимки из космоса что это дело рук русских, тут же возмущеная Европа единогласно проголосовала за санкции. Прошли годы, накаких снимков нет, комиссия постепенно сливает дело по сбитому самолету, уже даже самым тупым ясно кому выгодно было сбить самолет и с какой целью. Европа уже давно поняла что их развели на большие бабки, им надо снять санкции и не потерять в то же время лицо, уже никто не вспоминает самолет или Крым, поэтому и начинают придумывать какие то условия про Донбасс, хотя он к санкциям первоначально вообще никаким боком не стоял.
16:02
17.02.2018
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