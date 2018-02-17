Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил во время делового завтрака, организованного немецкими бизнесменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что при условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения Германия может предложить инвестиции для Донбасса.
Габриэль также подчеркнул важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал он, отметив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".
"Неоднозначные санкции"
Глава МИД Германии коснулся и вопроса об ограничительных мерах, которые ввели против России США. По его словам, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение.
"Мы понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества является та самая санкционная спираль, застрельщиком которой являются США", — сказал он.
В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции", в котором идет речь о России, Иране и КНДР. Согласно этому документу, американская администрация может применять экстерриториальные санкции к компаниям из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки. Прежде всего речь идет об участии европейских компаний в российских газовых проектах.
При этом многие европейцы считают санкции, которые могут коснуться компаний из Европы, неприемлемыми. Как показали результаты опроса "Sputnik.Мнения", более половины жителей Франции и Германии (65 и 61 процент соответственно) признали эти меры негодным инструментом. В Великобритании такой точки зрения придерживаются чуть меньше половины опрошенных (47 процентов). И только в Польше, где сильны антироссийские настроения, число сторонников американских санкцией ненамного превысило число их противников (39 против 37 процентов).
"Северный поток — 2"
Главы МИД России и Германии также обсудили один из наиболее значительных российских проектов в области энергетики, в котором принимают участие европейские компании, — строительство газопровода "Северный поток — 2".
При этом министр добавил, что Германия считает необходимым сохранить транзит газа через Украину, поскольку не имеет права поставить себя в зависимость от одного поставщика.
Лавров в связи с этим упомянул, какие выгоды принесет Европе "Северный поток — 2".
"Для тех, кто пытается его торпедировать, немаловажно напомнить — протяженность маршрута от Ямала до Германии на две тысячи километров короче, нежели нынешняя труба, которая до Германии идет через Украину. А стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше, нежели нынешняя стоимость. Поэтому коммерческая выгода, экономическая выгода абсолютно очевидная", — сказал он.
По словам российского министра, он уверен, что именно эти соображения будут лежать в основе окончательных решений соседних с Германией стран.
О проекте
Против строительства выступает ряд государств, в числе которых — Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.
Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов евро. "Газпром" — единственный акционер Nord Stream 2 AG — предоставит еще 4,75 миллиарда евро.