Европейцы считают новые санкции США неприемлемыми, показал опрос

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Большинство французов и немцев считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией, показал опрос "Sputnik.Мнения".

Более половины французов и немцев — 65% и 61% соответственно — считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой. В Великобритании этой же позиции придерживаются чуть менее половины опрошенных — 47%, а в Польше — 37%.

Противоположную точку зрения поддержали 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых — в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос провела IFop — старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, — с 20 по 27 сентября 2017 года. В нем приняли участие 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности в 95%.