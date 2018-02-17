В ЛНР провели внезапную проверку систем оповещения Народной милиции

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Работу систем оповещения военных Народной милиции проверили в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил на брифинге представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня проведена внезапная проверка системы оповещения, управления и связи Народной милиции ЛНР. Системы работают устойчиво", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что личный состав подразделений при проверке систем подтвердил высокую боевую готовность. По словам Марочко, в республике продолжаются занятия по повышению уровня профессионализма военных и готовности их к выполнению задач по защите и безопасности ЛНР.

"На этой неделе мы провели тактико-специальное занятие с экипажами мастерских по ремонту танков. Военнослужащие ремонтных подразделений при выполнении нормативов показали хорошие результаты", — рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики дополнил, что также была проведена тренировка по развертыванию военного госпиталя в полевых условиях. "Специалисты медицинских подразделений с поставленными задачами справились, продемонстрировав хорошую выучку", — уточнил он.