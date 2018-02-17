Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Москва и НАТО работают над организацией нового заседания Совета Россия-НАТО, дата пока не определена, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек альянса назвал прошедшую встречу полезной, на которой стороны обсудили, в том числе будущее политического диалога России и НАТО.

"Этот диалог не простой, но именно поэтому он важен… Мы договорились работать дальше над организацией нового заседания СРН. Мы не обсуждали даты, они будут согласовываться по дипломатическим каналам. Но мы выразили готовность провести такое заседание", — сказал Столтенберг журналистам.

Последнее заседание СРН на уровне постпредов прошло в штаб-квартире НАТО 26 октября 2017 года. На нем обсуждались, в том числе, ситуация в Афганистане, военные учения, в том числе российско-белорусские учения "Запад-2017", и ситуация на Украине.

В свою очередь в МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Столтенберга сообщили, что "в ходе беседы состоялось обсуждение проблем в отношениях Россия-НАТО, а также ряда актуальных вопросов международной и европейской повестки дня".