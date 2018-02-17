МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.
При условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения, Германия может предложить инвестиции для Донбасса, добавил глава МИД.
Габриэль также подчеркнул важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал он, отметив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".
Что касается американских санкций, то, по словам немецкого министра, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение.
По данным опроса "Sputnik.Мнения", жители Европы считают неприемлемыми американские санкции, которые могут распространяться и на европейские компании, участвующие в газовых проектах с Россией. Во Франции и Германии этой точки зрения придерживаются более половины опрошенных — 65% и 61% соответственно, в Великобритании — чуть меньше половины (47%).
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправки в Донбасс миротворцев. Однако, по его словам, в их задачу входит только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, а располагаться они должны на линии соприкосновения. Украина настаивает на вводе миротворцев на всю территорию Донбасса, вплоть до границы с Россией. Глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".