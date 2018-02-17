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Германия назвала условия снятия санкций с России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6561)
10:4217.02.2018
(обновлено: 12:58 17.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США пообещали в ближайшее время ввести новые санкции против России
"Считаю правильной идею российского президента о вводе "голубых касок". Если он будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал он.

При условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения, Германия может предложить инвестиции для Донбасса, добавил глава МИД.

Габриэль также подчеркнул важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал он, отметив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".

Что касается американских санкций, то, по словам немецкого министра, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение.

По данным опроса "Sputnik.Мнения", жители Европы считают неприемлемыми американские санкции, которые могут распространяться и на европейские компании, участвующие в газовых проектах с Россией. Во Франции и Германии этой точки зрения придерживаются более половины опрошенных — 65% и 61% соответственно, в Великобритании — чуть меньше половины (47%). 

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Косачев раскритиковал "доклад Расмуссена" по Донбассу
Евросоюз, США и еще некоторые страны в 2014 году ввели санкции против России из-за ситуации на Украине. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время в ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости их отмены, однако обычно европейские политики увязывают этот процесс с выполнением Минских соглашений. Россия не раз заявляла, что не является ни стороной этих договоренностей, ни участницей конфликта на востоке Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправки в Донбасс миротворцев. Однако, по его словам, в их задачу входит только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, а располагаться они должны на линии соприкосновения. Украина настаивает на вводе миротворцев на всю территорию Донбасса, вплоть до границы с Россией. Глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
69 пользователей оставили 74 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Чай
"... может начаться", а может и не начаться... Это типа морковка перед носом у осла...
11:00
17.02.2018
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Serz Serz
Красавчики как всегда ну вы сделайте а потом можеееет быть мы что то там сделаем но это не точно) и если что мы же это не обещали ) типичное поведение европейцев !
12:02
17.02.2018
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