Twitter продолжит сотрудничать с США по "российскому расследованию"

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Компания Twitter заявила, что продолжит сотрудничать с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера и Конгрессом США по российскому расследованию на фоне выдвинутых в пятницу обвинений.

"Российские усилия по подрыву выборов в США в 2016 году, в том числе путем неверного использования платформ соцсетей, идут вразрез всему тому, во что мы в Twitter верим. Любая деятельность подобного рода недопустима, и мы должны сделать все, чтобы это предотвратить", — сообщил представитель компании.

Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". В обвинительном заключении упомянуты Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Ранее вице-президент Facebook Джоэль Каплан заявил, что компания благодарна правительству США за обвинительное заключение, и эти меры подтвердили, что иностранные акторы проводили скоординированные и последовательные усилия "по атаке на нашу демократию".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".