Делегация Совфеда примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Делегация Совета Федерации примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдёт в Вене 22-23 февраля, сообщила пресс-служба Совфеда.

Как говорится в сообщении, делегацию возглавит первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в состав делегации также войдут сенаторы Людмила Нарусова, Николай Журавлев и Ирина Гехт.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал РИА Новости, что российская делегация в рамках зимней сессии обсудит с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине.

ПА ОБСЕ — межпарламентская организация, объединяющая 57 стран Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.