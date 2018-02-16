Делегация Совфеда примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Делегация Совета Федерации примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдёт в Вене 22-23 февраля, сообщила пресс-служба Совфеда.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал РИА Новости, что российская делегация в рамках зимней сессии обсудит с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером ущемление прав русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине.
ПА ОБСЕ — межпарламентская организация, объединяющая 57 стран Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.