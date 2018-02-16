МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "доклад Расмуссена" некачественным описанием того, что происходит на юго-востоке Украины.

Доклад содержит идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН. В докладе рассматривается возможность включения в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО. При этом отмечается, что возможность руководства такой миссией со стороны ЕС и Североатлантического альянса нереалистична, а шансы на ее размещение оцениваются в целом как низкие.

"То, что принято написать "планом Расмуссена", это, на самом деле, точка зрения одного исследователя в фонде, носящем имя (бывшего генсека НАТО Андерса Фог) Расмуссена. Это не документ Североатлантического альянса, это не документ какой-то отдельно взятой страны, это достаточно некачественное описание того, что происходит на юго-востоке Украины. Некачественное, потому что там просто видно, что человек материалом не владеет, он не знает предысторию, он не знает, как вырабатывались Минские соглашения, он не знает, что сейчас там происходит", — сказал Косачев в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.