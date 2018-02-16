Киевские власти разрешили вывешивать бандеровский флаг в праздничные дни

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Киевский городской совет на сессии в пятницу разрешил использовать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) во время ряда торжественных мероприятий, сообщается на сайте горсовета.

Ранее представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.

Согласно принятому проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать революционный флаг ОУН*, отметили в пресс-службе. Киевский горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг националистов.

"Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН* также может быть вывешен и в другие дни", — цитирует пресс-служба соавтора соответствующего проекта решения, депутата Киевсовета Владимира Бохняка.

Накануне Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг в дни некоторых памятных дат.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

* Экстремистская организация, запрещенная в России